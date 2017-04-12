小黃大半夜拋錨 警巡邏車引電順利發動

計程車深夜拋錨，鼓山警以巡邏車引電順利發動。(曹明正翻攝)

曾姓計程車司機日前凌晨3時許開車在高雄巿明誠、裕國街口突然拋錨，由於正值大半夜沒有保養廠可以協助，經向警方求助後，鼓山警分局龍華所巡佐王亦珅、警員葉榮豐推測應是電池沒電，2員於是駕駛巡邏車前往，利用巡邏車替小黃引電，順利發動，解決運將燃眉之急，讓曾男非常感謝。

(中時)