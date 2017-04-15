樂團負面新聞多？ MP、董事長樂團都遇女色翻船

「亞洲天團」五月天屹立歌壇20年，幾乎沒有傳出任何負面新聞，可以堪稱是演藝圈的典範，不過卻因首任鼓手達叔粉專無心玩笑話，引發現任鼓手冠佑不悅，在臉書抒發心情「所有玩笑不該有人被傷害」，但回顧往年樂團惹出風波不在少數，例如董事長樂團及MP魔幻力量，都曾深陷桃色風波，在演藝路跌大跤險難翻身。

MP魔幻力量六人合體已成歷史畫面。(圖/本報系資料照)

曾素有「五月天接班人」的樂團MP魔幻力量，因為《我是誰我是誰我是誰》、《射手》等歌聲名大噪，不過成員緋聞卻比演藝事業更讓外界關注，先是嘎嘎掀安心亞裙底影片曝光，接著在街上和Popu Lady寶兒激吻，更當街掀起她上衣，甚至連劈三女讓寶兒登門怒吼「你給我下來」，原本只是遭相信音樂暫時冷凍，但花邊新聞絲毫未減的他，最後慘遭勒令退團，近期靠著自創潮牌及獨立製作音樂，還接演《角頭2》力圖翻身，另外前鼓手阿翔先於臉書以「人生規劃」為自請退團，接著被爆與陳艾琳密婚、與女粉絲約砲被抓，主唱廷廷女演員約砲被抓，讓他在臉書發文公開道歉。

一連串桃色新聞讓MP魔幻力量事業陷入谷底，該團目前暫處休息狀態，而DJ鼓鼓單飛推出迷你專輯 ，凱開則是自組獨立團體「胡鬧一番」，並推出單曲先試水溫，至於何時合體在與粉絲見面，至今仍沒有人能說得準。

董事長樂團成軍20週年，推出專輯提醒自己「莫忘初衷」。 (圖/本報系資料照)

董事長樂團去年成軍20週年，當時順勢推出新專輯「董事長的少年時代」，並翻唱成員在音樂生命過程中，具有代表意義台語歌曲，不過回首這20年卻險因性侵疑雲險消失在樂壇，當時成員阿吉、小白涉嫌性侵酒店女公關，最後以50萬元與該女子達成和解協議，未料案件峰迴路轉，女公關改口未遭性侵害，檢察官也作出不起訴處分，但無疑已重創董事長樂團形象。

緊接已婚的成員阿吉，又被爆料與歌手何欣穗在國外演出「擦槍走火」，兩人更因此生下一女兒，目前據悉女兒由何欣穗獨力扶養，有時更會在表演場所見到女兒現身，至於是否認祖歸宗則不得而知。

四分衛日前出席五月天20周年演出會演出 。(圖/本報系資料照)

四分衛樂團成軍逾20年，主唱阿山更獲封帥台灣樂團最帥主唱」，不過四年前爆出他與結婚13年的妻子小敏離婚，不過每個月仍按時支付生活費，但卻又遭爆與小20歲的女友Nicky交往，豈知交往兩年左右，阿山突然表示想重返妻兒身邊，短短一周內便結束兩年的感情，讓她不滿表示「無法忍受一夕遭背叛，在還沒分手也沒說清楚情況下，就搬回去和前妻住」，對阿山此行為難以接受。

(專題報導)