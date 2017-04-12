議員：113次行政院會 柯文哲僅去2次

民進黨籍台北市議員王世堅今天說，中央核定台北市前瞻基礎建設經費為0，而市長柯文哲2年來應參加113次行政院會，結果只出席2次；柯文哲回應，他通常都直接找政委處理。

藍綠兩黨台北市議員近日批評，行政院提出的「前瞻基礎建設計畫」，提供8年新台幣8800億元給各地方做建設，而高雄、台中、台南提報的金額，核准比例均高達8成以上，唯獨台北的878億元核定金額為0，一毛錢都沒有。

柯文哲今天赴議會備詢，王世堅質詢時認為，台北市前發言人林鶴明轉戰總統府擔任副發言人、台北捷運董事長賀陳旦升任交通部長，而柯文哲與行政院政委張景森又是好朋友，質疑這麼多「內線」，為何連一毛錢都拿不到。

柯文哲認為，他並沒有提到這些人是他的「內線」，認為王世堅所言是「誣指」，且前瞻計畫還有許多細項未核定，這些一定可以處理，未來將會與行政院長林全會面商談。

王世堅批評，2年多來，行政院一共舉辦113次院會，但柯文哲僅出席2次，這種態度如何替台北市爭取經費？相當懶惰。柯文哲回應，他通常都找政委處理，也曾與副市長林欽榮、各局處首長到行政院找政務委員張景森開會。1060412

(中央社)