質疑北富銀合併案涉弊 北檢首傳告發人

前總統馬英九被控擔任台北市長期間，處理富邦金控併購台北銀行過程中涉圖利，檢方最後簽結；前台北銀行副理黃玉炎不滿結果，到台北地檢署重新提告，檢方今天首度傳喚黃玉炎出庭釐清案情。

前台北市議員簡余晏、市議員李慶鋒、立委黃偉哲及陳亭妃等人，在民國98年2月間，質疑時任台北市長的馬英九、前財政局長李述德在台北市銀行被富邦金控併購過程涉嫌圖利等罪嫌，因此赴特偵組提告，最後檢方查無不法簽結。

黃玉炎不滿這個結果，去年10月18日赴北檢重新對馬英九、李述德兩人提告涉犯貪污治罪條例等罪。

北檢今天首度傳喚告發人黃玉炎到庭，釐清相關疑點；黃玉炎說，希望此案不要像其他案子一樣簽結，檢察官也應盡快找出馬英九的違法事證。

黃玉炎的委任律師王可富質疑，此合併案未經股東會、董事會充分討論並決議前，馬英九即倉促行事、令合併案強渡關山，有偽造文書之嫌。1060412

(中央社)