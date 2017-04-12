海洋防衛隊持續招募 歡迎新血加入

新北市海洋防衛隊招募新血。圖為清除覆網作業情況。（新北市農業局提供）

新北市府於2016年8月成立「海洋防衛隊」，至今已有62個熱心民眾報名，農業局也將於6月時舉辦「海洋防衛隊」覆網清除知識及技能訓練計畫，邀請資深覆網清除潛水公司教練及醫生講解，歡迎其他也有志參與的民眾共襄盛舉，為海洋棲地保育工作盡份心力。

農業局表示，成立「海洋防衛隊」宗旨是聚集有志民眾，讓民眾能夠自主形成通報及清除系統，不論是具備潛水技術或參與岸邊撿拾，只要能快速反應覆網地點，減少海底覆網及岸邊垃圾，都能為海洋生態盡份心力。屆時學科部分將充實學員海洋廢棄物相關知識，是和一般民眾參加；術科部分則分為覆網清除基本知識及水下覆網清除，適合有基本潛水能力者參加。

(中時)