毀謗無理 英每日郵報要賠償梅蘭妮亞
英國《每日郵報》（Daily Mail）曾刊文稱，美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）婚前除了當模特兒外，曾做過高級「伴遊小姐」，更說她是在伴遊時，認識現任丈夫川普，讓她一怒告上法院，指控《每日郵報》做了不實與誹謗性報導。
據路透報導，《每日郵報》周三已同意，將賠償她的損失，並將在報紙和網站刊登道歉啟示，同時撤銷相關報導。不過，《每日郵報》並未透露賠償的金額。
梅蘭妮亞向《每日郵報》在紐約的業主求償1.5億美元（約46億台幣），稱這篇文章造成她在潛在業務上數以百萬計美元的損失。
而據一名熟知狀況的消息人士說，包括法律訴訟費用與損害賠償在內，和解金額可能不到300萬美元（約9,000萬台幣）。
(中時電子報)
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