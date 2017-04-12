13名大憨兒當一日店長 興奮高喊「歡迎光臨」
雲林縣身心照護協會向斗南鎮一家7-11拜託可否讓他們的大憨兒當一日店長，店家大方應允，今天加派2名員工上班，帶領大憨兒排貨、補貨、收銀，大孩子們穿著小7制服列隊向顧客高喊「歡迎光臨」，顯得非常滿足。
雲林縣身心照護協會的28個18歲至35歲大憨兒，平日主要做簡單手工包裝例如摺金紙，該會也種2分地香草植物，自種自售香草茶，收入都不多。
督導呂宛芸說，有些孩子功能較高，為了增加他們社會經驗，主動詢問斗南鎮中興路的7-11可否讓孩子體驗當店員，沒想到獲得回應。
7-11「雲南店」今早慎重準備13件制服，讓所有大憨兒都穿上，第一項訓練是話術，看到顧客進門就高喊「歡迎光臨」，離去再喊「謝謝光臨」，大憨兒們非常興奮，一看到顧客就喊謝謝光臨。
第二項訓練是排貨、補貨，一名大憨兒看到琳瑯滿目的零食笑得燦爛，摸過一樣又一樣，問社工員「我可不可以吃？」
店長陳佩宜親自出馬指導收銀，大憨們列隊站在櫃台後，雖沒真的摸到錢，但都立正站好做出專業店員的樣子。
該超商分店原本1小時排班2人，昨天臨時增調2人幫忙，陳佩宜說很開心有機會和大憨兒合作。
店員張盈琳說，「不會覺得越幫越忙」，互相了解滿好的，這對顧客也是一種體驗。
(中時)
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