高蹺鴴交尾晒恩愛，濃情蜜意

高蹺鴴公鳥振翅站到母鳥的背上，快速完成交尾動作。（莊哲權攝）

高蹺鴴公鳥振翅站到母鳥的背上，快速完成交尾動作。（莊哲權攝）

完成交尾後，2鳥還會片刻溫存，才緩緩並肩離開。（莊哲權攝）

春色無邊！目前正值野鳥繁殖季，台東太平溪出海口1對美麗的高蹺鴴公然晒恩愛，公鳥與母鳥完成交尾儀式後，還會有片刻的纏綿繾綣，濃情蜜意，堪稱鳥界中的模範愛侶。

「一般鳥類在交尾過，就各自分開，高蹺鴴的求愛過程不僅有前戲，還有後戲」，每年3、4月是高蹺鴴繁殖季，台東王姓鳥友在太平溪出海口記錄到高蹺鴴的「嘿咻」過程，長腿美鳥的情愛世界，羡煞旁人。

鳥友說，高蹺鴴完成配對後，會頻頻交尾，1天裡面總要來個好幾回，牠們的交尾過程頗有看頭，首先雌鳥將頭頸伸直表示「我願意」，雄鳥則展現紳士風度，先在雌鳥兩側來回幾次沾水整理儀容後，振翅跳上雌鳥背上，且不停左右「喬」好角度以求平衡。

完成傳宗接代的儀式後，這對愛侶嘴喙會互相靠近交叉，狀似親嘴，並纏綿繾綣一番才並肩緩緩離開，整個過程僅有短短的5至10秒。

鳥友表示，高蹺鴴有著1雙細紅長腿，相當迷人，過去是冬候鳥，現在台灣各地都有繁殖紀錄，不少族群已成為留鳥，只要仔細觀察，就有機會撞見「高蹺鴴的春天」。

(中時)