陸網民口無遮攔　反穆斯林言論激進

外國媒體報導，反穆斯林情緒在中國大陸網路輿論圈快速蔓延，為原本已經緊張的民族與宗教衝突火上添油。許多漢族網民在網路上的用詞也越來越口無遮攔，反穆斯林言論在社交媒體廣為流傳。

去年合肥市將市政公園規劃變更為清真寺用地，讓當地中產階級居民怒不可遏，有反對者在計畫建造清真寺的土地上埋豬頭，還有數十名居民抗議遊行，也有穆斯林收到包含死亡威脅的恐嚇短訊。這些反對者的怒火也迅速轉化成反穆斯林言論，並在社交媒體上發酵。

德國之聲中文網報導，發生在合肥的清真寺爭議，正是中國大陸網路輿論圈上反穆斯林情緒的縮影。反穆斯林情緒蔓延到全中國大陸各地，讓原本就已經相當緊張的民族與宗教衝突火上添油。

執政的中國共產黨默許反穆斯林言論的傳播，從而為其在新疆的強硬壓制政策正名。

以合肥這場對抗來說，城市規劃部門最終決定將清真寺設於合肥航空新城，新址的對面是一大片新建商品房，業主以中產階級漢人為主。

在獲知這項消息後，這些業主在網路上不斷抱怨，認為清真寺占據原先規劃的市政公園，還有人認為清真寺的興建會影響當地治安。一些漢族網民毫不客氣地指出，不足百米外的回民聚集的清真寺，將會影響漢人生活。

報導指出，新浪微博有3萬人跟隨的新疆博爾塔拉州（中共）黨委外宣部門官員崔紫劍，去年年底曾建議合肥當地居民遊說地方官員中止清真寺規劃。還煽動說，如果遊說無效，不如用豬頭、豬血來解決問題。他的言論受到許多人的支持，有數百條轉發。

近年來，反穆斯林言論在中國大陸社交網路傳播速度越來越快，占中國大陸人口95%的漢族民眾長期以來對各類優惠少數民族政策不滿，歐洲近期頻繁發生的極端伊斯蘭主義恐怖攻擊也加劇這樣的思維。北京將新疆騷動歸咎於伊斯蘭分裂主義，進一步對穆斯林採取壓制措施，也都助長這類情緒。1060412

(中央社)