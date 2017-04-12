學生政見倡納粹 雄中允加強歷史思辨
高雄中學學生議員補選，候選人政見大搞Kuso，甚至有人倡議納粹帝國、成立阿色太保部隊等。雄中今天發表聲明，表示要在教學上加強歷史事件的認知及思辨。
學生議員選舉候選人政見提倡納粹帝國、成立阿色太保部隊等激進的主張，雄中對於不妥的內容，由學務處與學聯會將相關內容下架，校內班級書面公告回收，經由候選人同意下修改選舉公報，並同意高三投票順延一週。
對此事件，雄中今天有更清楚的說明，強調校風自由、民主、開放；學生在事後有所自覺及反省，並進行後續更正及補救。學校認為問題背後涉及的是學生對歷史及人權價值的認知不足，未能感受這些歷史對當事人所造成的傷痛。
學校在教育的立場，除了對當事學生的輔導之外，未來會在教學上加強歷史事件的認知及思辨。將請各科教師，尤其公民及歷史科等面向進行案例教育。特別是有關納粹、日本殖民時期的問題，涉及的是嚴肅的民族沉痛記憶，提到這些關鍵字彙都應嚴肅看待，不能拿來做為表達意見任意運用的工具。
雄中希望此事件的反省與自覺，能讓學生體認面對歷史事件應有的嚴肅態度，讓創意用在合宜的地方。也希望日後在教學上，除了認知歷史事件之外，經由反省與思辨，體認及內化普世價值，建立正確的態度。1060412
(中央社)
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