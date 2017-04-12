Ella生了 兒子勁寶來報到

恭喜！S.H.E成員Ella（陳嘉樺）順利生下一子！華研公關傍晚證實，Ella已順利生產，母子均安，目前正在醫院休息，有後續進度會再同步通知大家。

Ella與老公賴斯翔結婚近5年，平常就有運動習慣的她僅管大著肚子，日前還在社群網站臉書（facebook）貼出挺孕肚勁舞影片表示，「渾身是勁的媽已經準備的好好的了，勁寶哥（寶寶的小名），快來吧。」還自稱「地表最強孕婦又增一枚」，讓乾媽Selina都虧Ella是瘋婆子。

Ella去年10月秀出兩條線驗孕棒照片，宣布將成為S.H.E中第一個當媽成員，為了遵守沒3個月不能公開的習俗，讓Ella忍不住說：「把我給憋慘了」。1060412

(中央社)