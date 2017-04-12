男子騎YouBike尾隨 樓梯間強吻夜歸妙齡女

新北市新店區現狼蹤！1名20多歲在媒體工作的妙齡女子，本月10日凌晨2時許下班返家時，遭不明男子騎YouBike尾隨跟蹤，並趁她打開住處1樓大門時，突然上前熊抱並強吻，被害人極力掙脫後大聲呼救，男子隨即掉頭騎車逃離，警方目前已鎖定特定對象，將傳喚到案釐清案情。

警方調查，被害人住處離捷運七張站不遠，10日凌晨2時許下班步行返家時，男子騎乘YouBike從後方遠遠尾隨，當被害人過完馬路後，男子還刻意等到快要變紅燈時才加速通過，讓被害人無從查覺已遭人跟蹤。

由於被害人住處巷弄夜間燈光昏暗，加上又是獨自1人步行，拿出鑰匙打開1樓大門，剛走進樓梯間轉頭欲關門，男子立刻衝上前熊抱並強吻被害人，被害人當場嚇得花容失色，奮力抵抗推開男子後大呼：「有色狼！救命！」

男子立即掉頭騎上YouBike逃離現場，被害人返家後驚魂未定，稍事休息便於凌晨4時許向轄區警方報案，警方調閱沿路監視器畫面鎖定曾有相關前科的特定對象，將傳喚到案釐清案情。

(中時)