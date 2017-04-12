競標超踴躍! 行政執行署：4／11聯合拍賣日共拍定1.1億
法務部行政執行署今天表示，全國各分署舉行「4/11聯合拍賣日」，由於參與競標民眾非常踴躍，合計不動產、動產拍定金額高達1億1228萬4358元。
行政執行署表示，拍賣不動產部分，彰化分署拍定彰化縣社頭鄉土地，拍定金額3203萬餘元；桃園分署拍定桃園市楊梅區建物，拍定金額2500萬元。士林分署拍定新北投溫泉小套房之土地建物，拍定金額693萬元，總計不動產拍定金額總計約1億308萬8221元，績效良好。
此外，各分署拍賣動產部分，拍定金額總計919萬6137元，其中國際知名藝術家黃騰輝玫瑰畫作，士林分署以90萬元拍定。台北分署拍賣之太子汽車工業股份有限公司所有註冊商標及服務標章、「閩漁石和美001號」船舶、配備Mercucy115匹馬力主機之玻璃纖維舷外機舢舨則分別以14萬2000元、4萬元、10萬元拍定。
其他拍定的標的包括珠寶首飾、金門高梁酒、米酒、咖啡豆磨豆機、茶葉、原木家具、挾娃娃機、股票等琳瑯滿目。另外，各分署與地檢署合作共同拍定標的有台北地檢署扣押之重型機車、汽車(合計拍定金額62萬7000元)，桃園地檢署扣押之賓士車(拍定金額280萬元)，民眾開心搶便宜，也為國家收回鉅額稅費。
(中時)
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