體育班只運動不念書 體育署要整頓

台灣中、小學「體育班」只運動不念書的問題日趨惡化，一般學生體育課以外的體育活動反而不足，顯示「過與不及」的兩極化，體育署也感到嚴重性，將在1個月內提出解決方案，導正體育教學正常化，還給學生健康的身心成長環境。

(中時)