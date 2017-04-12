美國防部要F-35再降價 比目前跌16％
美國國防部與洛克希德馬丁公司在其即將到來的年度採購合同中，談論F-35戰機的價格的削減幅度，五角大廈希望至少再降5％，希望標準版F-35A的單價能夠低於8000萬美元。
防衛新聞(Defense News)報導，F-35在2015年的報價高達1.02億美元，僅比停產的F-22低(F-22由於產量過少，單價高到2.5億美元)，到了去年2月份議價到9460萬美元，已經跌了7.3%。如今隨著海外訂單持續增加，得到新批量130架，價格還有再削減的空間。
F-35分成3種子型： 標準A型、 垂直升降B型、航艦C型。現在談論的價格是以A型為準，因為A 型是3種子型當中最便宜的。
美國官方對於F-35的議價保持低調，五角大廈F-35聯合計劃辦公室僅表示，他們會為製造商和納稅人爭取最好的交易，但不會對談判發表評論。同樣的，F-35製造商洛克希德馬丁公司(LM)也拒絕發表評論。
消息人士說，交易中的飛機數量、類型以及協議的時間尚未完成。
美國總統川普與其他美國官員，曾經多次批評F-35計劃延誤，以及成本超支，不過隨著產量的增加，近年來F-35的價格也一直在穩步下降。對於美國三軍(空軍、海軍、陸戰隊)而言，F-35仍是換裝戰機的首選，因此不會輕言放棄。五角大廈F-35計劃負責人克里斯·波格登將軍（Chris Bogdan）在上個月的會議上說，政府希望到2020年，F-35的成本將低於8000萬美元，也就是比目前的價格再下降了16％。
(中時電子報)
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