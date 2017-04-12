懷胎8月仍要吸毒 還高速闖紅燈遭查獲
囂張孕婦持有毒品還大膽闖紅燈，花蓮加灣派出所昨天下午攔獲一部高速闖紅燈車輛，遭攔下的謝姓女駕駛先是大聲斥責警方為何不攔另一部車輛，又頻喊肚子痛不願配合受檢，過激反應引員警疑心，從車內起出2級毒品安非他命2.77公克，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。
加灣派出所長廖怡廷昨天下午率員在台9線加灣段北上車道執行交通稽查勤務，發現前方有1部自小客車高速闖過紅燈，遂吹哨揮旗指示停車受檢，謝女見員警盤查，激動反應、不願配合，讓員警大起疑心，經員警盤問，謝女前言不對後語，無法圓謊，最後配合警方實施搜索。
經盤查，發現家住桃園的謝女有多項毒品前科，最近1案是7個月前在楊梅所犯，犯行時期不遠，員警隨後在車內雜亂物品中，發現1只塑膠袋，並在其中起出安非他命2包（2.77公克）及1顆玻璃球吸食器，當場查獲懷有8月身孕的女毒蟲，全案扣回偵辦。
已有8個月身孕的謝女，雖然臨盆在即，卻仍自逞私慾，而不顧腹內胎兒的健康，謝嫌對其吸毒犯行坦承不諱，供認於前日在花蓮市某民宿內施用毒品安非他命，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。
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(中時)
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