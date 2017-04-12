婦人拿錯背包 阿嬤的佛珠失而復得

陳姓婦人日前到高雄巿一間佛堂禮佛，結束後隨手拿了背包就走，回家才發現背包不是自己的，趕緊拿到鼓山警分局內惟所解釋，並說明自己沒有翻動裡面物品，請警方協助連絡失主。

內惟所值班警員李潔暄、許啟彬查看背包，發現有手機、佛珠、證件及財物等，迅速連絡上失主曾姓阿嬤，對方在兒子、媳婦攙扶下來到派出所，急忙拿起佛珠說是一位師父送她結緣的佛珠，不見後很著急，幸好失而復得。

警方請阿嬤檢查背包裡的東西有沒有短少，也確認陳婦沒有偷竊犯意，讓一場烏龍拿錯背包的事件可以圓滿落幕。

(中時)