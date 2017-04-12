百家上海台商齊聚 搶爭台灣人才

台商人才需求與日俱增，百家上海台商齊聚，首次在台舉辦徵才博覽會；這次活動由台商上海市臺灣同胞投資企業協會主辦、1111人力銀行協辦的博覽會將於4月15日於松山文化創意園區展開，超過105家台商釋出近1000個上海實習及正職工作機會，包含旺旺集團、華碩電腦、日月光集團以及富邦華一銀行等知名企業，搶爭台灣優秀青年加入團隊，期盼吸引畢業3年內的泛新鮮人到上海台商企業發展。

1111人力銀行表示，台商駐陸工作機會 每月釋缺6000筆，5年增加13%，顯示台商對台灣人才的需求仍方興未艾。

1111人力銀行副總經理李大華根據日前調查指出，台灣上班族有近8成欲赴海外發展，尤其新鮮人海外工作意願逐年攀升，超越一般上班族，而最受青睞的地區即是中國大陸，更勝美、日及新加坡等其它鄰近國家。調查結果也顯示，赴外發展的主因除了拓展視野之外，5成考量海外薪資福利較高、4成3看好海外發展空間。

(中時)