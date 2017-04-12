本土劇一哥陳昭榮承父志 花蓮助弱勢

本土劇一哥陳昭榮的父親創立中華心蓮心公益協會，幫助不少偏鄉地區弱勢家庭，協會今天致贈鳳林鎮公所2000公斤白米，將透過里長分送給社會福利照顧不到的近貧家庭。

中華心蓮心公益協會為陳昭榮的父親陳忠雄創辦，陳忠雄過世後即由陳昭榮接手，並於北、中、南、宜、東等多處設立據點，持續針對需幫助的貧困家庭進行捐棺、濟貧、公益救助等，至今超過20年，幫助無數的家庭度過難關。

鳳林鎮長蕭文龍表示，非常感謝中華心蓮心公益協會的義行，尤其是現任理事長陳昭榮事業有成之際仍不忘回饋社會，關心弱勢家庭，令人感動。會透過各里里長訪查需要幫助的家庭，特別是那些社會福利照顧不到的近貧家庭，更是幫助的重點對象。

代表捐贈的中華心蓮心公益協會台東辦事處主任黃振富表示，這次共捐贈2000公斤、667包白米，正因為過去曾過苦日子，更能體會弱勢家庭的辛苦，期盼透過今天的捐贈活動，讓弱勢家庭感受到來自社會的溫暖與關懷。1060412

(中央社)