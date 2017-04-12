滿天星指衛教講座倡用毒 明告疾管署

最近轉型為反毒團體的「滿天星反毒陣線」，質疑衛教講座鼓勵使用娛樂性藥物，連日來在社群媒體槓上疾管署，明天更將大動作向法院申告，要求撤銷相關人員的醫師資格。

由民間人士組成的滿天星反毒陣線，前身是滿天星素人連線，原本主打反對同性婚姻議題，後來轉型反毒，但仍持續追打疾管署衛教講座。

滿天星質疑疾管署醫師黃士澤、榮總醫師顧文瑋等人在講座上，講述有關同志跑趴議題時，涉嫌公然鼓勵用毒。

疾管署日前出面解釋，講座基於防疫職責，不可能鼓勵跑趴用藥等任何傳染愛滋的可能途徑，呼籲滿天星要基於事實批評。疾管署副署長羅一鈞則一度說要對滿天星提告。

然而滿天星不滿意疾管署答覆，認為「美其名叫愛滋病防疫，實際上內容全是在談跑趴用毒品。」今天發出的聲明強調，講座的簡報內容明顯是引誘吸毒犯罪，將於明天下午2時向台北地方法院按鈴申告。

滿天星認為疾管署相關人員違反「毒品危害防制條例」第7條，引誘他人施用毒品。並認為涉案醫師違反醫師法，應撤銷醫師資格，疾管署副署長羅一鈞涉嫌包庇下屬，也應撤銷醫師資格。

至於羅一鈞日前揚言提告，中央社記者向滿天星求證，對方說，目前並未遭告。1060412

(中央社)