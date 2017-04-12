Toyota油電車添新兵 Prius PHV限量百台
豐田(Toyota)油電車再添新兵，總代理和泰車今天發表插電式油電複合動力車Prius PHV，總經理蘇純興說，今年台灣配額僅100台。
和泰車表示，Prius PHV是豐田首款全新開發的油電複合動力車，採插電式充電，與過去Hybrid油電混合車不同，3月在日本推出後受到好評，第1週就有1.5萬台訂單。
蘇純興表示，今年台灣車市的表現優於預期，尤其是「一例一休」、「年金改革」的不確定性因素在農曆年後逐漸消失，預估4月新車掛牌數可達3.5萬台，和泰車旗下Toyota及Lexus合計可達1.05萬台，全年台灣整體車市目標達43萬台。
和泰車指出，Prius PHV兼具EV與HV的優點，創造高效充電3小時、平均油耗每公升109.9公里、純電行駛里程64公里、純電最高時速135公里等優異表現，售價新台幣159.9萬元。1060412
(中央社)
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