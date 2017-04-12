拾金有昧 老翁吃官司

嘉義1名老翁到台南拜訪親友，離開前到銀行ATM提款，看到提款機出鈔口有5000元現金，順手拿走，結果失主報案被逮到，吃上官司。

台南市警局第一分局今天指出，馮姓女子5日到東區林森路的銀行提款，疑因過於匆忙，離去時忘了把提領的5000元取走，待發覺後迅速折返，現金已不翼而飛。

自由業的馮女，工作辛苦，相當重視這筆錢，立刻報警，她說，撿拾到錢的人，未交給警方處理，卻占為己有，讓人無法接受，希望警方找到此人。

警方隨即調閱監視器追查，以車追人，找了5天，終於在嘉義找到已退休的68歲陳姓老翁，老翁也拿著5000元到一分局說明。

老翁否認侵占，他說，他到台南拜訪親友，離去前騎機車到銀行提款，撿拾5000元後，想交給警方，卻一時找不到派出所，只好帶走，又因事忙忘記處理。警方訊後依侵占遺失物罪嫌函送。1060412

(中央社)