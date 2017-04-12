長榮空姐染麻疹 追蹤接觸者170人

疾管署今天公布，一名長榮空姐曾到法國、曼谷等地，在國外染麻疹，目前掌握170名接觸者，呼籲曾搭個案服務班機者應自主健康管理。

衛生福利部疾病管制署下午公布國內今年第5例麻疹確定病例，為一名20餘歲女性空服員。個案4月8日出現發燒、口腔皰疹，9日全身出疹，4月10日就醫，由醫院採檢通報後居家隔離，今天確診為麻疹。

疾管署表示，個案於潛伏期間曾至法國、新加坡、中國大陸北京、杭州及泰國曼谷等地，研判為境外移入病例。

疾管署副署長羅一鈞表示，目前已掌握170名個案接觸者，但個案可傳染期間曾值勤長榮航空4月5日至6日奧地利維也納往泰國BR62班機菁英艙、7日泰國往桃園BR212班機菁英艙共2個航班，呼籲曾搭乘上述班機菁英艙的民眾請自主健康管理。

羅一鈞說，今年截至目前共累計5例麻疹確定病例，均為境外移入，疫情是近3年同期新高。

因近期中國大陸麻疹疫情自去年12月至今年2月病例數有增加趨勢；泰國今年疫情為去年同期的5倍；歐洲地區近期疫情也上升，以羅馬尼亞最為嚴峻，另義大利及德國分別均較往年同期增加；奧地利今年累計病例數已高於去年總數。

目前疾管署將中國大陸、印尼、泰國、印度、哈薩克、羅馬尼亞、義大利、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山及奈及利亞共11國旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

疾管署提醒，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速攜往衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）；不確定是否曾感染麻疹，及部分幼年曾接種疫苗，擔心抗體隨年齡增長而減少的民眾，前往流行地區前，可至旅遊醫學門診評估疫苗接種需求。1060412

(中央社)