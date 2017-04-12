怒！聯航拖濺血醫生下機延燒 乘客剪聯名卡拒搭

網友紛紛秀出將聯名卡剪掉的照片。(圖/推特)

聯航和美國大通銀行(Chase Bank)聯名發行的信用卡帶來的收益，佔該公司總收入的8%。(圖/聯航官網)

美國聯合航空(United Airlines)周日竟找來航警強行將乘客拖下機艙，來讓位給自家員工，造成亞裔醫生乘客陶大為(David Dao)濺血受傷，而聯航CEO第一時間對此暴行的解釋，只說是「重新安置」乘客，讓外界對他們避重就輕的態度更加憤怒，而這個事件也在網路上持續延燒，而不少網友為表達對聯航的不滿，紛紛秀出將該公司聯名信用卡剪掉的照片，以此表示再也不搭聯航的決心。

網友不管金卡、銀卡通通剪掉抵制聯航決心堅定。(圖/推特)

聯航粗暴對待成乘客的影片在網路上廣為流傳，再加上該公司事後竟還將過錯怪罪給受傷的乘客，第一時間發的聲明也僅輕描淡寫是在「重新安置」乘客，讓網友更加怒火中燒，紛紛發起抵制聯航的活動，而不少網友紛紛秀出該公司和美國大通銀行(Chase Bank)聯名發行的信用卡照的「屍體照」，除了許多將該卡用剪刀剪成碎片的外，還有直接把卡放到碎紙機了的「分屍照」，以此宣示自己再也不搭聯合航空的決心。

還有網友超狠直接把卡放金碎紙機，絞成碎片。(圖/推特)

聯名信用卡被用戶剪掉。(圖/推特)

據《富比世》(Fortune)報導，美國大通銀行和聯航聯名發行的信用卡是該航空重要的收入來源之一，在2015年時這張聯名卡的相關業務佔了該公司當年總收入的8%，也是將近30億美金(約新台幣612億元)的收入。營利方式是航空公司以高價販售里程數給銀行，之後銀行在將里程數分給有繳年費的信用卡用戶。這個聯名卡計畫是非常有利可圖的，據航空業分析師表示，這項計畫的利潤可高達60%-70%。

(中時電子報)