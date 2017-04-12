汪志冰：柯文哲為綁樁打破畜產公司人事遴選規則

台北畜產公司董事長日前由與前雲林縣長、民進黨立委蘇治芬關係密切的前立委陳憲中出任，但台北市議員汪志冰12日在市長施政質詢指出，市府3月24日將原董事張幸松換成陳憲中，陳即當上董事長，張又在3月31日再回任董事，人事更動8天完成，全為綁樁；台北市長柯文哲承認「程序應該走完」。

汪志冰說，雲林同鄉會在北市勢力龐大，柯文哲在幾天內將畜產公司董座由與雲林關係密切的陳憲中出任，快如疾風，完全未經遴選程序，柯文哲打破自己頒布的遴選規則，黑箱作業只為選舉酬庸，「這不是綁樁，什麼是綁樁？」

柯文哲表示，「這應該是士林農會突然董事長不見被換掉，所以突然去調動，應該要走完程序。」市場處長許玄謀也說，「因為士林農會換人」。原士林農會董事長郭萬清以士林為基地擴張布局，期盼今年任期屆滿後，直取台北市農會理事長大位，不料士林卻失守，連帶影響畜產公董事席次，許玄謀表示，郭萬清因為是官股董事，所以由市府決定去留。

汪志冰表示，北市府去年爭取台北農產運銷公司人事主導權完敗，柯文哲因此要求通盤檢討市府持股的6大公司，並由副市長陳景峻牽線，安插「樁腳」至各大公司，畜產公司新任董座陳憲中、總經理姚量議都是市府屬意人選，還想撤換前朝的花卉公司總經理張堂穆。

不過，畜產公司的人事案令人匪夷所思。根據市場處資料，柯市府日前換上與蘇治芬關係密切的陳憲中，出任畜產公司董事長，但陳原非畜產公司董事，沒有遴選為董座的資格。汪志冰說，柯市府3月24日先發函撤換市府派任的董事張幸松，再安插陳憲中進入公司，陳如願當上董事長，張3月31日又恢復董事職位，人事更動過程8天內完成；她更發現，人事案完全未經正當遴選程序，而是柯文哲從頭到尾操刀，企圖偷天換日。

汪志冰批此舉「選舉酬庸」。她表示，柯市府在去年3月頒布「台北市政府投資或轉投資事業及基金會董事監察人遴選作業原則」，公司相關人事案須經遴選程序，但市府此次畜產公司人事更動卻破壞自行頒布的規定；柯屢次譴責前朝用位子酬庸、不公開透明，自己顯然「龜笑鱉無尾」。

(中時)