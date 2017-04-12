白百何爆出軌 王珞丹微博卻淪陷了
大陸女星白百何和大陸男星陳羽凡結婚11年，今卻被「大陸第一狗仔」卓偉爆出在泰國和小鮮肉調情，疑似出軌，掀起熱議。而另名女星王珞丹因外型、風格和白百何相似，兩人常被拿來做比較，這回白百何被曝婚內出軌，她竟也登上微博熱搜榜，無辜躺槍。
白百合疑似偷吃小鮮肉的消息一曝光，不少網友立即湧入王珞丹的微博留言，調侃道「白百何出軌了，王珞丹的時代要來臨了」、「妳竟然出軌了，不好意思走錯片場」、「王珞丹成為最大贏家」，但也有粉絲為王珞丹抱不平，認為她比白百合更早有知名度，並稱別人的家務事，不該把王珞丹扯進去，希望大家別綑綁兩人，也盼王珞丹別在意酸民的言論。
而其實王珞丹和白百何外型、氣質相似，且出道歷程也頗像，兩人同為1984年出生，並都是演出青春劇而走紅，因此名字總被相提並論，甚至有人認為白百何紅了以後，搶走不少王珞丹的工作，引發兩派粉絲戰火。這次白百何被爆出軌，還有人諷刺道「只要說在泰國的是王珞丹就好」、「狀臉不可怕、誰出軌誰尷尬」，在網上造成熱議。
(中時電子報)
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