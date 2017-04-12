「歌仔戲」舞動植安院 家屬行動感謝及分享愛

新孔雀歌劇團母子檔團員林秀燕及李國舟偕同其他演員，以「歌仔戲」舞動植安院。(創世鳳山院提供)

「咚鏘~咚鏘~來人啊~」新孔雀歌劇團母子檔團員林秀燕及李國舟偕同其他演員12日上午10點到訪創世鳳山院，眾人頭戴花冠、長袖飛舞，生動的演出仙女與凡人相遇相戀橋段，再在加上文武場老師震撼的鑼鼓聲，讓原本安靜的植物人安養院熱鬧不已；李國舟希望帶給植物人感官刺激，也藉此感謝創世長久對弟弟國威及所有植物人的協助，並號召鄉親參與「舞動生命 鳳山啾咪」園遊會。

36歲李國威小時候因缺氧成為植物人，創世在2014年9月提供到植物人宅及原床泡澡等服務；哥哥李國舟說，我們只會演歌仔戲，想要靠自己的能力幫忙創世，就邀請團員來演歌仔戲，給像弟弟一樣的朋友觀賞，讓他們感受歌仔戲舞台的聲光刺激。

李國舟表示，感謝創世來幫弟弟原床泡澡，減輕了我們家屬長期照顧的壓力；而且，辦理園遊會時，還邀請我們到現場表演，讓我們可以奉獻，有舞動自己與別人生命的機會。

創世鳳山院長林瑪俐說，創世提供植物人雙軌（安養、到宅）服務，就是要讓植物人受到良好的照顧，同時紓解家屬的負擔，國威媽媽及哥哥願意分享最愛的演出，透過他們拋磚引玉，期待可以號召熱愛跳舞的年輕朋友，在520當天，愛自己、愛別人，一起做公益。

「舞動生命 鳳山啾咪」公益園遊會，將於5月20日於高雄捷運大寮站一號出口廣場舉辦，現場除了有好吃好玩的100個攤位，豐富的摸彩品，舞台上將進行公益熱舞競賽，邀請專業舞蹈老師評分，觀眾可用發票當選票，選出心中最佳的表演團隊，前3名將獲得荳荳夫人元氣堅果屋、久禾生物科技有限公司等愛心廠商提供的2000~5000元商品提貨券，歡迎南部地區高中職以上同學，以100張發票報名參與，一起舞動生命。報名專線：07-790-5897分機59 林先生。

(中時)