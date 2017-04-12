搶先爭食母親節送禮商機 桃、竹遠百明起美麗購物節
母親節將屆，桃園、新竹遠東百貨明 (13)日至26日推出美麗購物節搶食送禮大餅，主要鎖定化妝品、內睡衣、沐浴精油，當天單筆消費滿3,000元送300元。
桃園、新竹遠東百貨強調，期間13家銀行也配合，當天全館刷滿5,000元送100元。
桃園遠百表示，桃園店也獨家遠百體系在明日至16日加碼內衣品牌日，單筆滿8,000元再贈100元十足抵用券，每天限量50份；21日至23日也鎖定化妝品，單筆滿8,000元加贈100十足抵用券，每天限量200份。
新竹大遠百指出，明日至17日也加碼舉辦「藍色愛琴海」春夏禮賓週暨精品茶會活動，除國際精品當天單筆滿1萬元送1,000元，包括國際名品及男、女、童裝和家用、女用品、小家電，也有當天累計滿5,000元送500元，化妝品、沐浴精油當天單筆滿2萬再加贈500元。
新竹大遠百說，14日憑全館當天累計滿15萬元的同卡號發票加HAPPY GO卡，就送市值1萬1,800元的「Samsonite Mazon」24吋可擴充行李箱，限量50只；當天單筆消費滿5,000元可兌換摸彩券1張，有機會抽中麗星郵輪寶瓶星號4天3夜沖繩雙人遊。
(工商)
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