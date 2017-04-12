台甲足老二之爭 大同氣走皇家蔚藍

北市大同蘇德財打破0比0僵局。（中華足協提供）

台灣企業甲級足球聯賽12日在輔仁大學進行老二之爭，賽前同以10分並居第2的北市大同與皇家蔚藍，以0比0僵持到最後10分鐘，靠英屬土克凱可群島前鋒費內路斯（Marc Fenelus）助攻國腳蘇德財破門，補時階段再由姚克錡攻入保險球，以2比0氣走皇家蔚藍，獨居聯賽第2位。

另一場地主輔大對上開季6連敗的銘傳大學，輔大開賽由14分鐘靠魏懋庭先馳得點，銘傳則在第57分鐘靠白劭宇追平比分，最後兩軍以1比1握手言和，銘傳也拿下台甲隊史首分積分。

(中時電子報)