經營動物展演業要申領執照 違者最高罰15萬

苗栗縣動物保護防疫所呼籲，要經營動物展演業必須向主管單位申領執照，違者將開罰3至15萬。（防疫所提供）

國內現行「動物保護法」規範，展演動物係指以提供娛樂為目的，或在營業場所供展演及騎乘的動物。然因近年來展演動物議題在國內爭論不斷而被關注，苗栗縣動物保護防疫所呼籲業者，必須向主管機關申領執照後，始可經營。

動物保護防疫所進一步指出，依動物保護法第6之1條規定，經營展演動物業者，若未申請執照營運，將涉違反該條文規定，可依同法第29條規定，處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

所長張俊義表示，展演動物的稽查，每3個月會派員至飼養動物的休閒農場等場域，檢視是否有違反動物保護法相關規定，一旦發現違規依法開罰。

他特別提醒，動物無論飼養於何種場域，都適用動保法，飼主應盡的責任包括提供乾淨飲水、飲食、活動環境，若動物生病也要提供必要醫療，若未善盡責任，同樣會觸法而被處相當罰鍰，呼籲要保護動物尊重生命，親善有愛共存。

(中時)