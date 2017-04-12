天降甘霖　南部水庫增一日用水量

經過一夜的降雨，曾文水庫水情稍有進帳，統計至12日下午集水區累計降雨量約32毫米，進流量可約達70萬噸。（萬于甄攝）

天降甘霖，台南地區11日晚間至12日都有明顯降雨，對水庫水情不無小補，南水局統計至12日下午，曾文水庫集水區累積雨量達32毫米，預估進流量可達70萬噸；南化水庫集水區累積雨量也有48毫米，此波鋒面夾帶水氣，稍稍為南部水庫解渴。

水利署11日晚間8點在台南主要的曾文、烏山頭及南化水庫等集水區大壩，進行人工增雨作業，實施氯化鈣棒燃燒，而每支燃燒約5分鐘時間，成功讓各集水區有明顯降雨量，未來是否再度實施增雨作業，相當單位將進一步觀察評估。

台南水情吃緊，曾文、南化水庫蓄水量日前紛紛跌破3成，此波鋒面帶來的水氣，似乎可為水庫稍微解渴。截至12日下午4時，曾文、烏山頭水庫集水區累積雨量約32毫米，進流量可達70萬噸；南化水庫集水區累計雨量約48.38毫米，水庫進流量至12日上午7點約28.8萬噸。

根據水利署統計，曾文水庫12日有效蓄水量為1億38萬噸，烏山頭水庫蓄水量為6629萬噸，而南化水庫有效蓄水量為2882萬噸，南水局指出，雖南部持續有降雨跡象，但此波鋒面是否能有效舒解旱象有待觀察，不過對水庫水情來說是不無小補。

台南地區昨日統計累計降雨量最多為新營69毫米，其次為東山東河68.5毫米，鹽水也有65.5毫米，不少民眾出門上班看見路面濕答答，也相當歡喜，直呼「終於下雨了」。

(中時)