下營茅港尾迓媽祖　周六陳菊親臨發福袋

下營茅港尾天后宮15日起舉辦一系列迓媽祖活動，邀請高雄市長陳菊同慶，也製作300個印有陳菊與媽祖的福袋發放。（萬于甄攝）

下營茅港尾天后宮15日將迎接340周年宮慶，今年製作300個福袋，要與信眾結緣。（萬于甄攝）

下營茅港尾天后宮為慶祝340周年宮慶，廟方預計15日起舉行一系列迓媽祖活動，並邀請高雄市長陳菊一同為茅港媽祝壽，當天預計由陳菊發放300個限量福袋，與信眾結緣，歡迎有興趣民眾共襄盛舉。

茅港尾天后宮在1677年建廟，至今已有340年歷史，15日將舉行一系列的祝壽宮慶活動，透過茅港尾子弟高雄市議員邱俊憲牽線，陳菊15日也會到下營茅港尾天后宮參拜，並致贈匾額「德澤海疆」，為茅港媽祝壽。

茅港尾天后宮每年宮慶都會推出媽祖文創商品，今年因應陳菊的到來，特別製作300個印有茅港媽與Q版陳菊圖樣的福袋，15日將由陳菊發放給信眾，數量有限，送完為止。

茅港尾天后宮主委馮進士表示，此次廟方也與捐血中心舉辦捐血活動，15日宮慶上午邀請賀建國小鼓樂樂團表演，下午則有擲筊活動，晚間由中營國小國樂團祝壽，下營區長姜家彬也會發送壽桃、壽麵給信眾，活動精采可期，歡迎民眾一同前往共襄盛舉。

(中時)