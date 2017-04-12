50年來唯一嬰兒 法小鎮忘了如何辦登記
法國中部一個僅有百名人口的小鎮，已經50年沒出現過新生兒，所以近期一名女嬰誕生後，鎮公所連該怎麼辦理出生登記都不知道。
法國藍廣播電台克雷斯地方台（France Bleu Creuse）報導，今年4月2日，中部的克雷斯省（Creuse）小鎮歐日（Auge），有名孕婦陣痛太強烈，來不及到鄰近城市的婦產科醫院分娩，匆忙於凌晨在自家花園產下女嬰阿克瑟爾（Axelle）。
新手父親次日一早到鎮公所通報並打算辦理出生登記時，鎮長亨利（Elisabeth Henry）和秘書都不知所措，因為這是鎮上50年來第一次有新人口誕生。
根據報導，亨利說，「我們有出生登記簿，這沒問題，但我們不知道怎麼登記，也不想做錯」；後來鎮公所向附近城市蒙魯生（Montlucon）詢問正確登記程序，才解決問題。
報導表示，阿克瑟爾的誕生給這個小鎮帶來希望，但鎮上的學校很早以前就關閉了，也沒有商店，人口持續減少，很多房屋都已遭棄置，亨利希望能有更多年輕夫妻到鎮上定居。
阿克瑟爾的父親從事花園景觀業，女兒也在花園誕生，他說，「我女兒這朵小花在我的花園裡出生，這不是很美嗎？」1060412
(中央社)
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