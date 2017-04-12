俄外長告訴美國務卿 不可再攻擊敘利亞

俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天在莫斯科會晤美國國務卿提勒森時說，防止美國攻擊敘利亞一事重演，關係重大。他表示，希望與美方討論共組廣大的反恐聯盟。

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說，美國上週攻擊敘利亞空軍基地的行動不合法。

他又說，他希望與提勒森（Rex Tillerson）開誠布公地討論，組成廣大的反恐聯盟。

提勒森今天展開會談時說，要利用這次會談瞭解，為何俄羅斯和美國之間存在嚴重歧見，以設法消除這些歧見。

提勒森期待此次能有開放且坦率的商討，而美俄間的溝通也能永遠維持開放。（譯者：中央社羅苑韶）1060412

(中央社)