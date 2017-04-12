芝山社區公托收10名嬰幼兒 開放報名
台北市芝山社區公共托育家園今天開幕，收托10名嬰幼兒，即日起至21日開放報名，19日晚間7時辦理招生說明會，21日抽籤。
公托供不應求，台北市長柯文哲上任後，力推「社區公共托育家園」，每園至多收10名0至2歲嬰幼兒，場地則以學校閒置空間為主，今天開幕的芝山社區公共托育家園位於士林區芝山國小，每月收費1萬4500元，扣掉中央托育補助3000元、育兒津貼2500元，家長每月只需負擔9000元，相對平價。
芝山社區公共托育家園由彭婉如文教基金會承辦，引進「多功能成長椅」，環境規劃上用繽紛色彩、木質家具營造「家」的氛圍，同時可與芝山國小附幼銜接，學童可無縫接軌，達成托育一條龍目的。
社會局表示，公辦民營托嬰中心至多可收托40名嬰兒，但場地大，難以取得，加上人力配置要求也高，較難廣泛開設，所以主打在地化、小型化的社區公共托育家園，包括今天開幕的芝山在內，全北市共有6家。
社會局婦女福利及兒童托育科長鐘雅惠受訪時表示，預計暑假時，全北市的社區公共托育家園可達12至13家，目標是年底前突破20家。1060412
(中央社)
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