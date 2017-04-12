李明哲案 李凈瑜：廣東情治單位創造業績

李明哲的妻子李凈瑜今天表示，本案根本是廣東地方情治單位為了業績而創造的案子，呼籲廣東地方盡快釋放李明哲，「勿牽連玷汙了中華人民共和國中央政府的大國形象」。

長期關注中國大陸維權議題的李明哲是民主進步黨前黨工、台北文山社區大學員工。他在3月19日自澳門入境廣東省珠海市後，不久便無音訊，至今已25天。

中國國台辦發言人安峰山在今天的例行記者會中指台灣如蓄意製造事端，意圖干擾依法辦案，只會使問題複雜化，損害當事人的權益。

李凈瑜今天下午發布聲明稿表示，他們願坦然面對，依據文明國家的標準負起代價，關鍵是請中國政府公布「李明哲在何處？犯何罪？」她從頭到尾也只要求家屬人道探視，「你們抓人製造事端，又神祕搞失蹤，還高調恐嚇不准被害人喊冤？」

李凈瑜聲明說，「請問當事人權益不是依法處理，依事實量刑嗎？難道是依其妻子在外面的表現量刑嗎？這是什麼時代的法理觀念！我的堅持與你們的恐嚇只是剛好顯示出貴政府辦案的無法無天。」

安峰山今天並表示，由於2016年520以來兩岸聯繫溝通和協商談判機制已停擺，中國大陸海峽兩岸關係協會委託的是台灣「海峽兩岸交流服務中心」，向李凈瑜通報情況，並轉交李明哲的親筆信。

李凈瑜認為，這等於是國台辦公開正式承認海峽兩岸交流服務中心執行長李俊敏是中國合法派遣的掮客，也就是說中國在台灣有合法的買辦，而且都是由國民黨人士包辦，無異是向台灣人民坐實了這些國民黨人就是賣台集團，由共產黨抓人，國民黨人在台灣圍事。

李凈瑜聲明說，李俊敏跟她說：「其實準確講這次國安單位有點『走鐘』，其實你知道有些單位有業績壓力...，因為社會團體法他們需要...業績，找錯人了...找錯人了，這不是一個好案子，因為怎麼講，因為這是兩岸關係敏感的時候不是一個好案子...」。

聲明中指李俊敏並對李凈瑜說：「還沒有進入法律程序，我所謂的法律程序就是真正的逮捕、起訴這個階段，現在只是留滯，但是我比較擔心是暴衝，我今天講的是本案是因為廣東國防部門暴衝，所以在本案走就是以往國安局與國台辦的矛盾」。

李凈瑜說，如今國台辦證實李俊敏就是海協會正式的受託人，那麼海協會就是認為他們抓錯人了，所以怕北京中央政府知道，趕快派李俊敏來圍事，威脅利誘恐嚇不准她前往北京揭露真相，這就是她的台胞證在起飛被註銷的真正原因。

李凈瑜最後聲明表示，本案根本是廣東地方情治單位為了業績而創造的案子，難怪逮捕致迄今近月還搞不出什麼名堂，呼籲廣東地方盡快釋放李明哲，勿牽連玷汙了中華人民共和國中央政府的大國形象。1060412

(中央社)