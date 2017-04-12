宿管員體罰特教生 雙腿瘀青家長怒
台南山區偏鄉小校遭爆體罰事件，一名小六女童日前被家長發現大腿及小腿都有深淺不一的瘀青，向學校反應後，發現竟是被宿舍女管理員使用塑膠尺打傷，讓家長相當生氣。事後，女宿管在學校向家長下跪認錯，坦認自己管教不當，校方則依法處理，強調過程並無隱瞞。
據了解，該小校因位處山區偏鄉，學校有提供學生宿舍讓交通不便的學生居住，日前一名住校的小六特教女童回家時，被家長發現大腿及小腿有多處程度不一的瘀青傷痕，詢問孩子為何有傷勢，孩童不僅不敢回答，心情也悶悶不樂，家長嚇得趕緊到校詢問。
校方獲報後，趕緊展開調查並通報給教育局，發現女童是遭宿舍的女管理員用塑膠尺打傷。女管理員也坦承動手，因女童不聽話，一時情緒失控，3度以塑膠尺責罰，其事後則向家長下跪道歉，對動手一事感到相當後悔。
校方表示，該名管理員到校服務1年多，因無相關特教與教育背景，不清楚相關規定，已告誡並提供相關輔導技巧，學校除持續追蹤輔導關懷受罰女童外，也對其他孩童進行相關說明輔導，管理員則有提出留職停薪想彌補，後續將依規定予以處分。
教育局則表示，接獲通報後，已派督學到校了解協助處理，未來會請校方提升全校教師正向的管教知能，加強對住宿生夜宿生活的關懷及輔導，並調整該名管理員工作，避免類似事件再度發生。
(中時)
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