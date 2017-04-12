大家來說客家話！南投首創照服員學客語
南投縣文化局推展客家文化，首創結合社福、醫療機構，將客語教學融入照顧服務員職業訓練課程，讓在第一線照顧老人的照服員，與客家長輩充分溝通、拉近距離，感覺更親切！
文化局局長林榮森表示，為了讓更多人認識客家文化，今年特別與社福、醫療機構及民間團體合作，讓從事居家照護的照服員熟悉客語，以共同的語言對話，相信必能增加互動與溝通，在照顧時更得心應手。
照服員客語教學第1課，12日在竹山秀傳醫院登場，邀請專業客語老師授課，獲得學員好評，並表示多學習語言，有助於溝通、了解受顧者需求。
竹山秀傳醫院副院長蔡味娟指出，竹秀的服務對象有很多客家人，醫療服務納入多元文化，病患的接受度與信任感必能提高，而且，語言溝通順暢，才能全面的照顧不同族群的朋友。
(中時)
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