崇文國中拳擊手馮聖翃演微電影 獲金穗獎「影帝」
屏東崇文國中拳擊隊員馮聖翃在微電影《洛基的視線》擔綱男主角，獲得今年金穗獎一般小品個人單項表現獎最佳男演員。馮聖翃曾獲得全國賽亞軍，拳擊實力堅強，這次參演竟意外獲獎，他笑說「未來若有機會也不排斥走演員的路。」
馮聖翃因姊姊是拳擊隊員，看她打拳覺得很酷很好玩，國一時也加入拳擊隊。馮聖翃實力很好，擔任拳擊隊長，曾獲得全國總統盃第2名，也將參加亞洲青少年錦標賽國手選拔。
崇文國中校友黃柏蒼拍攝碩士班畢業製作，決定以國中生活為主題。他說國中時看拳擊隊練拳很辛苦，那時學校旁有一間駕訓班，隊員們竟趁晚上偷偷跑去開車玩耍，沒想到把車子撞壞，這段往事讓他記憶深刻，便動手寫成劇本拍攝。
黃柏蒼回到母校選角，教練因聖翃個性乖巧便推薦他，因外型符合角色設定錄取了。簡單訓練後聖翃便在鏡頭前演出，沒想到演出非常自然，不會怯場，表現很平穩，讓黃柏蒼大讚他很有演戲天賦，電影拍攝一周後殺青。
電影完成後黃柏蒼報名金穗獎，聖翃竟獲得最佳男演員獎，消息傳回學校，老師同學驚呼連連，叫他「影帝」，笑著要簽名照。
他說，沒想到會得獎，這次演戲經驗非常有趣，但當演員不容易，要有自己的想法，也很辛苦，得長時間尬戲。未來如果有機會，也不排斥往這條路發展，不過現階段還是把拳打好。
(中時)
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