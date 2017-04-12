慘！世大運紀念商品 有6項只賣出1件
台北世大運8月登場，去年5月起各實體通路開始販售世大運紀念商品，議員黃向羣卻發現，開賣至今8個月，其中6項商品竟只賣出1件，總銷售金額才414萬，廠商還得賠本付市府700多萬授權回饋金。他質疑，到底是產品不好，還是市府消極擺爛，宣傳慘兮兮，如何迎接世大運？
台北市長柯文哲今赴議會接受質詢，黃向羣指出，世大運紀念商品共73項，包括鑰匙圈、筆記簿等，賣了8個多月，竟有6項商品只賣出1個，22項商品僅賣個位數量，總銷售金額414萬，廠商預估至少要繳納736萬授權回饋金給市府，如今業績慘澹，等同做賠本生意。
黃向羣質疑，世大運紀念品是政府門面，市府卻宣傳不力，是不是想說反正可收回饋金，就不用力推廣，現在紀念商品嚴重滯銷，不僅無法帶來應有的經濟效益和產值，對世大運宣傳更沒助益，要求市府上緊發條；柯文哲僅點點頭，沒有明確回應。
(中時)
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