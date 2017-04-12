陸學者：朝鮮半島風雨瓢搖 北韓別任性
針對北韓問題及中國大陸國家主席習近平今天與美國總統川普再度通話，大陸學者阮宗澤今天說，朝鮮半島局勢處於「風雨飄搖」，十分嚴峻。而北韓「不能太任性」，以免更加孤立。
阮宗澤並表示，從中國大陸對朝鮮半島局勢的作為及川習再度通話又提及北韓來看，北京已經「盡到責任」。但中國大陸絕不願看到東北亞生變，即使外傳美國要對北韓採取「外科手術」等打擊方式，北京的底線就是不願讓家門口生戰、生亂。
現任中國國際問題研究院常務副院長的阮宗澤，今天在北京出席中國記協「新聞茶座」。他在會中回答及會後接受中央社記者訪問時，作上述表示。
阮宗澤說，朝鮮半島局勢正處於「風雨飄搖的時候」，十分嚴峻，且在4月底前還有3個敏感時刻。一是4月15日北韓已故領導人金日成冥誕；二是4月25日北韓「建軍節」；三是美國與南韓聯合演習結束時，都有動盪緊張之虞。
他表示，奉勸朝鮮半島有關各方，這時「不是升溫的時候，而是降溫的時候。中國大陸仍會耐心且堅持不懈地表達自身立場，畢竟戰爭不是解決朝鮮半島問題的選項。
阮宗澤指出，北韓問題與敘利亞問題不同。如果美國攻擊北韓，盟友南韓將首當其衝，南韓是否願意不無疑問；況且，北韓擁有一定的核能力，若被逼得走向極端，北韓使用核武的機率很難排除。
他還說，中國大陸對北韓的影響力及能發揮的作用，被外界描繪得有點誇張，其實已經「不那麼有影響，甚至有點縮小」。像是核武試驗及終端高空防衛系統（THAAD）的部署，南北韓「沒有一邊聽中國的」。1060412
(中央社)
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