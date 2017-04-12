掃蕩會員制賭博電玩 查扣369台賭博電玩

宜蘭檢警昨天於縣內查獲3家賭博電玩遊戲場，查扣電玩機台369台，並帶回60多名涉案賭客偵訊。檢方說，這些賭客訊後依賭博罪嫌，諭知新台幣1至10萬元不等金額交保。

宜蘭地方法院檢察署今天說，宜蘭縣人口不足50萬人，卻有74家電子遊戲場，顯見經營電玩店獲利豐富，媒體之前也曾報導，傳聞有賭客專程從台北來宜蘭的電子遊戲場賭博。檢方獲知後相當重視，指示相關檢察官與警方共組專案小組偵辦。

檢方說，這些賭博電玩店為躲避警方追緝，大多改採「會員制」及「密室交易」方式，賭客必須先加入會員，贏得賭金後可換取積分卡。如過要兌換現金時，必須進入店內的廁所或指定位置兌換，增添檢警查緝難度。

檢方昨天晚間見時機成熟，指揮140多名警力，分持宜蘭地方法院核發的搜索票，前往宜蘭、羅東及頭城等地區搜索，共查獲3家賭博性電子遊戲場，查扣電玩機台369台、賭資近百萬元、積分卡、帳冊等證物。60多名涉案賭客經過偵訊後，今天就涉嫌賭博罪，分別依涉案情節，諭知1至10萬元不等金額交保，或限制住居或請回。

檢方說，自今年1月起至今，檢警與宜蘭縣警察局大力掃蕩賭博電玩已達6家，查扣的電玩機台共計546台。1060412

(中央社)