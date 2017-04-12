解聘員工引糾紛 大湖農會大樓遭查封

苗栗縣大湖地區農會去年解聘一名張姓員工，當事人打官司勝訴，判決農會應予復職並補發薪資，但農會至今未執行，張男今天以債權人名義向法院申請強制執行，查封農會大樓。

打響苗栗草莓知名度的大湖地區農會，近年人事風波不斷，近期農會選舉甫落幕，農會大樓今天卻破天荒遭債權人會同法院執行處人員到場張貼公告，查封農會本部大樓；總幹事徐欽志表示，「這是過去選舉恩怨的餘波盪漾」。

曾任大湖地區農會會務股主任、新開分部主任的張炫鐘，去年7月遭農會以違反勞工工作條例為由解聘，張男不服，向法院提起訴訟，法院判決農會應予復職並補發停職期間薪資約新台幣40餘萬元，因農會遲未依判決執行，張男一氣之下以債權人名義申請強制執行，查封農會辦公大樓。

張炫鐘說，他在農會服務近30年，曾獲農會模範勞工，卻被以子虛烏有罪名無預警解聘，經法院判決後隨即提出復職申請，農會卻一再拖延不執行，若所有企業都這樣對待勞工，「勞工權益何在？簡直欺人太甚」，今天主張查封動作是要凸顯問題，希望雇主能依法行政。

農會總幹事徐欽志指出，張炫鐘在職期間因侮蔑上司、涉嫌收受廠商佣金、逾越權責代行理事長職務批公文，去年6月底人評會決議自7月1日起解除雇傭關係，後來判決結果出爐，今年3月初接獲張男存證信函要求復職，但當時因農會選舉尚未底定，他也無法履行總幹事人事權。

徐欽志表示，法院僅判決應補發「停職日起至復職日止」之薪資，未載明確切金額，因人評會4月初仍維持張員解聘決議，雙方對於「復職日」日期認定不一，支付金額「不是付不起，只是有待釐清」。

徐欽志說，接下來會提出事證，委託律師釐清「該付多少就會付多少」，尊重法律判決的同時，爭取農會該有權益；他也強調，農會大樓市值至少2億元，營運不會有問題。

地方人士感慨，上一屆農會理事長吳東衡與總幹事徐欽志理念不合，引發派系鬥爭，為了一樁解聘案，人事內鬥再次浮上檯面。1060412

(中央社)