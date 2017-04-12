中常委批搞個人秀 洪辦：洪秀柱重制度

中國國民黨中常委林榮德今天表示，黨主席洪秀柱荒腔走板，搞個人秀，有人建議洪秀柱另外組黨或往演藝圈發展。中常委李德維則打算下週針對黨代表黨齡案，提案譴責洪秀柱。

洪秀柱競選總部發言人馮怡超表示，洪秀柱對於制度向來非常重視，除了在黃復興議題上，要求貫徹基本民主價值的票票等值原則，在黨中央的誠信原則議題上，也堅守自己的立場，不能同意在選舉2個月前就改變規定的決議。

雖然洪秀柱請假投入黨主席選舉，但仍成中常會箭靶。林榮德下午在中常會表示，洪秀柱最近真的荒腔走板，上任時說一堆口號，沒有記取馬王政爭教訓，搞個人秀、一人決策，不尊重體制與中常會決議，有重大議題不符心意，就散會、休會、請假，且長期不尊重立院黨團。

林榮德指出，外界說如果洪秀柱連任，國民黨恐需關門，別談2018或2020年選舉，因為中常會不能議事，立法院不能運作，還談什麼理想，所以有人建議洪秀柱另外組黨或往演藝圈發展，因為洪秀柱喜歡鎂光燈。

主持中常會的副主席林政則緩頰說，黨中央與立法院黨團合作很重要，國民黨不能再分散，他到大陸去，談到林榮德，很多人都很尊敬。

國民黨上週中常會通過針對黨代表選舉黨齡案向法院提抗告，不過，國民黨中央卻未在法定期限提出。

中常委姚江臨代中常委李德維發言表示，黨中央違反中常會決議，將在下週提案譴責洪秀柱，對玩法弄權的黨中央，表達抗議。

馮怡超透過新聞稿表示，政黨的社會信任來自於政黨代表性人物的品格，政黨本身的形象以及是否能堅守制度，因此維護制度正常運作，才能取得信任。

馮怡超表示，過去因人設事，甚至以權變之名行黑箱妥協之實，為了建立國民黨的社會信任，不能不改革這些陋習，必須堅持維護遊戲規則。

此外，國民黨主席選舉5月20日舉行，中常會通過成立「選舉監察委員會」，成員由中央委員會就中央評議委員、中央委員中推薦9人，其中各候選人各推1人。

選監委員會委員為許水德、陳金讓、蔡鈴蘭（黨中央推薦）、姚江臨（吳敦義推薦）、游灝（洪秀柱推薦）、吳育昇（郝龍斌推薦）、林政緯（詹啟賢推薦）、陳淑慧（潘維剛推薦）、李昭平（韓國瑜推薦）。

國民黨秘書長莫天虎說，黨主席擬參選人正式成為候選人之前可先組成委員會，如果有賄選等違反法規事宜，仍能處理，若違反相關規定調查屬實者，得取消候選人資格。1060412

(中央社)