台東天后宮建醮活動，今天起鼓

台東天后宮106年慶成醮，今天上午8時起鼓。（莊哲權翻攝）

台東天后宮106年慶成醮，今天上午8時起鼓，總主會許慶祥及天后宮董事長林有德及全體董監事出席隨香跟拜。

台東天后宮天上聖母聖諭宮殿整建大功告成，於12日至19日舉辦「恭祝台東天后宮2017丁酋年啟建金籙慶成祈安清醮大典暨媽祖辰文化節」活動，透過建醮祭典敬告天地謝土祈安。

這次建醮於4月7日豎燈篙，12日至16建醮，科儀由台南吳明府道長及12人道士團主法，除押送宅虎、送火王、祈安米龍開光外，尚有中華橋下放水燈，舉辦拜天公普渡大會，於16日完醮，4月17日至19日辦媽祖誕辰慶祝活動，免費送平安粥、契子回宮，求平安龜等。

另有攝影比賽、兒童寫生、連續8天歌仔戲公演，及19日晚上的綜藝晚會等，歡迎地方鄉親參加共襄盛舉。

(中時)