長榮空姐染麻疹 疾管署追蹤170人
又見麻疹！衛福部疾管署今指出，一名長榮航空空姐上周六出現發燒、口腔皰疹，周日全身出診，就醫採檢後、現正居家隔離中，今確診為麻疹；疾管署強調，已掌握患者先前待過的2航班、共170接觸者，預計觀察到本月28日，搭過BR62和BR212班次者，請自主健康管理18天。
該名空姐為今年第5例麻疹患者，疾管署說，患者在具傳染力的期間，曾在本月4日、5日，於奧地利維也納飛泰國的BR62班機菁英艙，以及7日從泰國飛桃園BR212班機菁英艙，包括機組人員、乘客、家人、就醫時的接觸者共170人，當中分別有78名外籍人士和98名台灣人，疾管署將追蹤觀察至本月28日。
疾管署副署長羅一鈞表示，麻疹在出診的前、後各4天具有傳染力，除了上述170人，搭乘該兩航班的乘客，也應自主健康管理18天，若出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等症狀，應立即戴口罩就醫，並告知旅遊史。
我國鄰近國家中，中國大陸的麻疹病情正處增加階段，泰國疫情則是去年同期的5倍，和印尼同樣有近期移出至他國的病例。羅一鈞強調，個案在潛伏期間，曾至法國、新加坡、中國大陸北京、杭州及泰國曼谷等地，故研判為境外移入病例；總計今年至今5例麻疹病例，皆為境外移入，但5例已是近３年的同期新高。
疾管署目前將將中國大陸、印尼、泰國、印度、哈薩克、羅馬尼亞、義大利、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山及奈及利亞共11國的旅遊疫情，建議列為第一級注意（Watch），提醒民眾家中若有年滿1歲幼兒，應盡速前往接種疫苗，民眾若要到流行地區，可至旅遊醫學門診評估疫苗接種需求，並應避免帶未滿1歲、或未完成疫苗接種的嬰幼兒前往，若非要前往，應在出發前2周接種1劑疫苗。
(中時)
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