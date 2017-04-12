魏氏兄弟公益專款 推動善愛價值
台灣最美的風景就是愛！善與愛不只是普世認同的價值，也是每個人與生俱來的天性，一筆高達30億元的善款專戶，管理單位兩年來持續與多個公益團體合作，直接支持台灣在地的公益計劃，且不斷請益各界賢達，傾聽對公益信託議題的期待，用真實能量力挺台灣。
這項名為「30 Trust魏氏兄弟公益計畫」的啟動記者會，今(12)日下午在台北市長官邸藝文沙龍舉行。頂新魏氏兄弟承諾用以支持及推動台灣各項公益項目的30億元，專款已於2015年由魏氏兄弟共同持股的海外公司匯入台新銀行辦理信託，今日除分享兩年的公益歷程外，同時向社會各界說明公益專款的最新進度和未來規劃，包括啟動「善愛為寶･台灣共好」計劃，預計將投入億元並邀請理念一致的眾多公益團體，共同成就充滿善與愛的共好台灣，魏應充也以公益專款捐助人代表出席。
「善愛為寶･台灣共好」公益計劃，未來預計投入新台幣1億元支持台灣在地的公益行動，設定的公益議題將包括支持弱勢職能教育、基層棒球教育、提供弱勢清寒獎學金、未來人才培育、公益慈善捐贈等，期待更多公益夥伴一起投入改變的能量。
該筆公益專款目前正以「30Trust魏氏兄弟教育公益信託」為名，向政府主管機關申請設立，期望藉由主管機關的監管讓信託財務公開透明，並且為求公益責信符合社會期望，已邀請到前資誠聯合會計師事務所所長賴春田擔任未來公益信託之監察人。
啟動記者會中，魏應充先生以專款捐助人代表身份帶來魏氏兄弟的祝福，也承諾以實際行動持續投入未來各個公益領域的志工需求。主辦單位表示，「此次計劃的核心價值在於傳達善與愛，這不只是普世認同的價值，也是每個人與生俱來的天性，藉由啟動儀式的拋磚引玉，希望激發更多人的善心善念，成就一個共好為善的社會。」
未來正式獲得政府核准的「30Trust魏氏兄弟教育公益信託」將運用在社會公益關懷、飲食文化教育、食品研究發展及青年人才育成等四大領域，全部公益專款將會在時間內妥善運用，並且透過公開專屬網站分享公益計畫的成效，包含這兩年間的公益資助及今日啟動的「善愛為寶･台灣共好」公益計劃。
(中時電子報)
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