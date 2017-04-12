屏東失智翁騎車到高雄 警通知家屬帶回

內惟所員警協助迷途的屏東老翁回家。(曹明正翻攝)

家住屏東陳姓失智老翁日前一早8時騎機車外出，結果當天晚上近10時，被民眾報警在高雄巿九路四路速食店徘徊。高巿警鼓山分局內惟所員警蔡明仁、許芳慈獲報後，發現陳翁不斷重複眼睛看不清楚，要到眼科看醫生，只記得家住屏東內埔，但記不得家裡電話。

由於陳翁沒有手機，一時間警方也束手無策，幸好蔡、許2員不死心，在陳翁皮夾發現他媳婦名片，通知家人帶回時，陳翁兒子還以為聽錯了，怎麼爸爸會跑到高雄去，幸好有警察幫忙，才結束陳翁1日40公里的迷途。

(中時)