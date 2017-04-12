沒錢購置 過期滅火器堆滿里長辦公室

國民黨團書記長徐玉樹（中）與市議員梁為超（左）、黃敬平等人，關心滅火器過期情況。（甘嘉雯攝）

市議員黃敬平說，滅火器過期，就像是裝飾品，毫無作用。（甘嘉雯攝）

市議員黃敬平說，滅火器過期，就像是裝飾品，毫無作用。（甘嘉雯攝）

為防範意外發生，桃園市各里多設有滅火器，但現在不但過期，還有的都堆滿里辦公室，讓里長不知如何是好，桃園市議會國民黨籍議員黃敬平與黨團，要求民政單位儘速把過期的滅火器收回，並儘速發給各住戶使用，以減少意外傷害。

黃敬平表示，桃園市已升格但里辦公處購置滅火器至少有8成以上是過期的，民眾要求更新，里長卻表示，市政府並沒有特別為居家用滅火器編列預算，單價1000元左右的滅火器平均3、5戶就需要1支，而這筆經費來源僅有每年編列微薄的里基層工作支應，實在無法負擔。

北安里長吳振春表示，他的里辦公處目前就已經收回了50、60支過期滅火器。家裡空間有限，只能暫時堆放，甚至還必須放到家後面的露天空地，市政府如果沒有妥善的回收機制，就會像核廢料一樣遲早堆的滿坑滿谷。

李柏坊、梁為超議員表示，若使用里基層工作支應來採購，是不是其他事情都不用做了？

徐玉樹表示，滅火器設置地點及數量、後續處理沒統一處理，很多里長要滿足需求而採購，但到期又無法更換，希望統一規範標準，經費來源不要讓里長花費腦筋，

(中時)