國小生一口爛牙，替代役牙醫教刷牙

牙醫替代役男李振廷教小朋友正確刷牙方法。（廖素慧攝）

嘉義市衛生局到大同國小教附幼小朋友保健牙齒。（廖素慧攝）

嘉義市國小學童齲齒盛行率42.85%，小朋友乳牙階段就要顧好牙齒，以避免長成一口爛牙，衛生局替代役男李振廷是牙醫系畢業生，今天到大同國小附幼教小朋友用比「讚」的姿勢拿牙刷好好刷牙，他將巡迴75所幼兒所做牙齒保建衛教，他說，顧好乳牙，恆牙長得好。

李振廷教導小朋友用按「讚」的手勢拿牙刷，教導、示範刷毛與牙面成45至60角度，涵蓋一點兒牙齦，2顆牙、2顆牙輕輕來回刷出乾淨潔白的牙齒，並叮嚀小朋友，1天最好刷牙3至4次，3餐及睡前都要刷牙，少吃甜食，每半年定期做牙齒健康檢查。

(中時)